Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» зашёл в воды Дании

https://static.news.ru/photo/3dd14678-8bc4-11ea-b335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/Global Look Press

Трубоукладчик «Академик Черский» приближается к исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании. Это судно глава Минэнерго РФ Александр Новак называл возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2».

Судно идёт к острову Борнхольм. Сейчас оно находится в районе остановки строительства трубопровода, передаёт ТАСС.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Как писал NEWS.ru, федеральное сетевое агентство ФРГ приняло решение отказать Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока — 2» из-под правил обновлённой Газовой директивы ЕС. Об этом написала газета Handelsblatt. Регулятор утверждает, что для освобождения газопровода требуется, чтобы он был закончен до мая 2019 года. В Nord Stream 2 же считают, что многомиллиардные инвестиции в проект были сделаны ещё до вступления в силу новых правил.