В ФРГ не освободят «Северный поток — 2» от газовой директивы ЕС

https://static.news.ru/photo/45ece918-8ba4-11ea-a263-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Steram 2/Global Look Press

Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло решение отказать Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока — 2» из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом пишет газета Handelsblatt.

«Северный поток — 2» в свете недостаточной реализации не выполняет условия Закона об энергетическом хозяйстве ФРГ для освобождения от правил, — сообщает издание.

Регулятор утверждает, что для освобождения газопровода требуется, чтобы он был закончен до мая 2019 года. В Nord Stream 2 же считают, что многомиллиардные инвестиции в проект были сделаны ещё до вступления в силу новых правил.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данный момент газопровод построен примерно на 93%.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минэкономики страны Петер Альтмайер заявил, что германское правительство не имеет никаких правовых оснований вмешиваться в строительство «Северного потока — 2».