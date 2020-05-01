Экономика

В ФРГ не освободят «Северный поток — 2» от газовой директивы ЕС

15:05, 01 мая 2020
Фото: Nord Steram 2/Global Look Press

Федеральное сетевое агентство ФРГ приняло решение отказать Nord Stream 2 AG в выведении проекта «Северного потока — 2» из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС. Об этом пишет газета Handelsblatt.

«Северный поток — 2» в свете недостаточной реализации не выполняет условия Закона об энергетическом хозяйстве ФРГ для освобождения от правил, сообщает издание.

Регулятор утверждает, что для освобождения газопровода требуется, чтобы он был закончен до мая 2019 года. В Nord Stream 2 же считают, что многомиллиардные инвестиции в проект были сделаны ещё до вступления в силу новых правил.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данный момент газопровод построен примерно на 93%.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минэкономики страны Петер Альтмайер заявил, что германское правительство не имеет никаких правовых оснований вмешиваться в строительство «Северного потока — 2».

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