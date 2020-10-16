Воровство тут ни при чём: как крупные города стали уязвимыми для кризиса

Эксперты назвали города России, наиболее и наименее уязвимые для нынешнего многофакторного кризиса. В пятёрку наименее экономически устойчивых попали Омск, Красноярск, Волгоград, Нижний Новгород и Новосибирск. По мнению специалистов Центра городской экономики КБ «Стрелка» (исследование есть в распоряжении NEWS.ru), главным критерием уязвимости стал следующий фактор: чем автономнее городской бюджет, тем опаснее для него ноша кризиса.

Российские аналитики при оценке опирались на методологию схожего исследования старейшего американского исследовательского центра Brookings Institution. Она основывается на двух факторах — на доле занятости в наиболее пострадавших от кризиса отраслях и доле поступлений подоходного налога и налога на прибыль компаний в городской бюджет.

Среди крупных городов (от 250 тысяч человек до миллиона) значительную часть доходов из-за финансового кризиса рискуют потерять Мурманск, Сочи и Якутск. Низкая уязвимость бюджетов выявлена в Смоленске, Вологде и Твери.

В группе городов с населением от 100 тысяч до 250 тысяч человек лидерами по неустойчивости бюджета эксперты назвали Уссурийск, Норильск и Северодвинск. Наиболее сильные позиции у Каспийска, Альметьевска и Батайска.

Более устойчивыми к кризису, по мнению аналитиков, среди городов-миллионников стали Воронеж, Самара, Ростов-на-Дону, Казань и Пермь.

Между тем надо отметить, что исследователи не учитывали города федерального значения — Москву, Санкт-Петербург и Севастополь, так как они не являются муниципалитетами и имеют другую структуру бюджета.

В рамках исследования мы изучали влияние пандемии коронавируса на городские бюджеты, однако некоторые из рецептов по защите от текущего кризиса можно назвать универсальными для разных кризисных ситуаций. В частности, диверсификация экономики и источников доходов города — это меры, которые позволяют сделать городские бюджеты более устойчивыми. А устойчивость — это первый шаг к развитию. Безвозмездные поступления из других бюджетов, в свою очередь, могут поддержать бюджет города в кризисной ситуации, однако мы не рекомендуем рассчитывать только на них. Опора только на безвозмездные поступления приводит, скорее, к зависимости, а не к устойчивому развитию, — сказала руководитель Центра городской экономики КБ «Стрелка» Елена Короткова.

Мало неожиданного

Представленными выводами совсем не удивлён генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. По его словам, «всё, что сейчас могут делать регионы и города, — это брать коммерческие кредиты, потому что правительственная кредиты в бюджете не предусмотрены».

Ещё несколько лет назад такая бюджетная тактика применялась, но в этот раз решили этого не делать, поскольку коммерческие кредиты — дорога в одну сторону. Это большие проценты, которые нужно будет потом где-то брать. И вряд ли экономика регионов скакнёт вот так сильно, чтобы регионы могли это оплатить. При этом некоторым городам (скажем, Тюмени или Якутску) позволяет выживать налог на недра. Это единственный из всех российских налогов, который распределяется в равных долях между регионом, муниципалитетом и Федерацией. В результате, строго говоря, в регионе остаются 60%. Дмитрий Журавлёв генеральный директор Институт региональных проблем генеральный директор Институт региональных проблем

По мнению Журавлёва, выход у отстающих городов один — развивать местную промышленность, которая приносит деньги в региональный бюджет. Кроме этого, эксперт полагает, что в регионах после сбора налогов должно оставаться больше денег.

Сегодня лучше всего себя финансово чувствуют такие города, как Ижевск, который держится за счёт постоянных госзаказов (военных и других), — говорит специалист.

Между тем критерии, основанные на доле занятости населения в наиболее пострадавших от кризиса отраслях и доле поступлений подоходного налога и налога на прибыль компаний в городской бюджет, бывший министр труда РФ, экс-сенатор и действующий депутат Госдумы Сергей Калашников считает «абсолютно искусственными».

Поступления налогов никак не отражают реальную структуру бизнеса и экономики в регионах, потому что структура крупных предприятий, госкорпораций и других организационных форм такова — все они деформируют систему поступления налогов. В свете этого смешно оценивать те же крупные промышленные центры по поступлению налога от, скажем, малого бизнеса. В том числе по теневым аспектам. Сергей Калашников экс-министр труда РФ экс-министр труда РФ

По его мнению, единственным адекватным показателем при проведении оценок уязвимости городов для коронакризиса следует считать уровень занятости.

Это абсолютный показатель по одной простой причине. Ведь если будет высокий уровень безработных, то это абсолютным валом пройдётся по всем социально-экономическим характеристикам данного региона, — пояснил эксперт.

Калашников добавил, что «кризис ударил по занятости катастрофически».

По суждению бывшего мэра Волгограда и экс-депутата Госдумы Евгения Ищенко, кризис в стране, увы, не закончился, а наоборот, только разворачивается.

Выживать придётся целый год. Первые месяцы представители компаний среднего бизнеса выживали, проедая какой-то накопленный ранее жирок. Но, к сожалению, в ближайшем будущем нас ждёт целая волна банкротств предприятий и компаний. Конечно, у федерального центра есть какие-то деньги на устранение последствий. Но проблема в том, что наши региональные, городские бюджетные расходы жутко неэффективны. И воровство, увы, — не самая большая проблема. Евгений Ищенко экс-мэр Волгограда, экс-депутат Госдумы, предприниматель экс-мэр Волгограда, экс-депутат Госдумы, предприниматель

По мнению бывшего градоначальника, основная проблема безграмотного расходования денежных средств на местах — некомпетентность администрирования. А это значит, что одними дотациями из федерального центра местные бюджеты не спасёшь.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичная жизнь им неинтересна

Несмотря на возрастающие трудности в крупных городах России, жители далеко не всех регионов заинтересованы в переезде в сытую Москву, показывает последнее исследование ЦИАН (есть в распоряжении NEWS.ru). Наименее заинтересованы в миграции такие субъекты, как Чукотский АО (0,07% населения региона), Тува (0,1%), Хакасия и Алтай (0,16%), а также Адыгея и Курганская область (0,18–0,19%).

В общей сложности на перечисленные субъекты пришлось всего 0,28% от всего числа просмотров долгосрочной аренды в столичном регионе. В конце списка по доле потенциальных мигрантов на число жителей также фигурируют Забайкальский край, Амурская область, Республика Карелия, Якутия, Тюменская область, Бурятия.

Таким образом, удалённость от Москвы и Московской области оказывает влияние на вероятность переезда — чем дальше от столицы, тем реже жители задумываются об этом.

К примеру, на Дальневосточный ФО приходится 4% от всего числа просмотров объявлений долгосрочной аренды в Москве и Московской области по РФ. Только 0,6% жителей ДФО ежемесячно просматривают аренду квартиры в столичном регионе. Средняя заработная плата в регионах Дальневосточного ФО выше или сопоставима со средней зарплатой в Московской области.

А в отдельных субъектах — даже выше, чем в Москве (Чукотский АО, Магаданская область). Поэтому переезд в столицу не имеет большой финансовой выгоды, что отражается и на спросе.

По данным аналитиков, чаще других переезд в Московский регион рассматривают жители Санкт-Петербурга — 10,7% от регионального спроса, Краснодарского края — 9,2%, Башкирии — 6%, Самарской области — 5%, Нижегородской области — 4,4% и Калужской области — 2,2%.