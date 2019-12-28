Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что при расчёте средней зарплаты врачей не должен учитываться доход руководства медучреждений – главврачей и их заместителей.
Володин также отметил, что существенная разница в доходах медработников наблюдается не только между субъектами, но и в рамках одного и того же субъекта. По словам спикера, это обусловлено тем, что руководители больниц и поликлиник сами устанавливают зарплаты своим подчинённым.
Председатель нижней палаты парламента добавил, что необходим комплекс мер, направленных на повышение престижа профессии врача, для привлечения в данную сферу молодых специалистов. В частности, Володин предложил усовершенствовать механизм профориентации в школах и систему целевого набора в вузы. Кроме того, он отметил, что медвузы должны обеспечивать своих студентов общежитием, а медучерждения – предоставлять ведомственное жильё или оплачивать аренду квартиры молодым медработникам,
Ранее NEWS.ru писал, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин предложил увеличить базовую ставку оклада медработника на 70%. По его мнению, это сделает зарплаты врачей более справедливыми.
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