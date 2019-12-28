https://static.news.ru/photo/1d6dca3a-2ae6-11ea-a1aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что при расчёте средней зарплаты врачей не должен учитываться доход руководства медучреждений – главврачей и их заместителей.

Володин также отметил, что существенная разница в доходах медработников наблюдается не только между субъектами, но и в рамках одного и того же субъекта. По словам спикера, это обусловлено тем, что руководители больниц и поликлиник сами устанавливают зарплаты своим подчинённым.

Председатель нижней палаты парламента добавил, что необходим комплекс мер, направленных на повышение престижа профессии врача, для привлечения в данную сферу молодых специалистов. В частности, Володин предложил усовершенствовать механизм профориентации в школах и систему целевого набора в вузы. Кроме того, он отметил, что медвузы должны обеспечивать своих студентов общежитием, а медучерждения – предоставлять ведомственное жильё или оплачивать аренду квартиры молодым медработникам, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин предложил увеличить базовую ставку оклада медработника на 70%. По его мнению, это сделает зарплаты врачей более справедливыми.