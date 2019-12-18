https://static.news.ru/photo/f3fe6478-224a-11ea-964c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, заявил о необходимости избавится от несправедливой дифференциации в оплате труда рядовых и главных врачей. Он отметил, что уровень зарплат в медицине выше, чем в других социальных сферах, однако цифры усредненные. У главврачей, действительно, зарплата выше, чем у хирургов. Эту проблему необходимо решить, полагает лидер государства.

Можно увеличить тариф ОМС, но менять в нем уже нечего — там и так 70 процентов идет на зарплату. Увеличение тарифа тоже ляжет на всю экономику и приведет к удорожанию товаров и росту инфляции, — отметил президент.

Как заявил в беседе NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, сделать зарплаты врачей более справедливыми поможет пересмотр базовой ставки оклада медицинского работника, она должна быть увеличена на 70%.

Нужно учитывать иные характеристики: стаж, врачебная категория, профессиональные компетенции, наличие учёной степени. То, что мы в своё время хорошо использовали в тарифных сетках, — заявил Говорин.

Зампред комитета также отметил, что в оценке работы того или иного врача нужен «персонифицированный подход, который сейчас отсутствует».

Ранее NEWS.ru писал, что Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в среднем медики с высшим или фармацевтическим образованием зарабатывают 79 тысяч рублей в месяц.