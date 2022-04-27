Франция назвала шантажом остановку поставок газа Россией В МИД Франции назвали остановку поставок газа Россией шантажом

Фото Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Париж считает шантажом действия Москвы по поставкам газа, заявил представитель МИД Франции, передаёт РИА Новости. В ведомстве добавили, что данная ситуация свидетельствует о необходимости снижения энергозависимости Европы от России.

Франция полностью солидарна со своими европейскими партнёрами перед лицом нового шантажа со стороны России в отношении поставок газа. Эта ситуация является напоминанием о необходимости укрепления европейской стратегической автономии и уменьшения нашей зависимости, особенно в области энергетики, — заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно о том, что 10 европейских компаний на фоне заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию завели счета в Газпромбанке для оплаты топлива рублями.

Также 27 апреля австрийская компания OMV приняла условия оплаты российского газа по новой схеме и открыла счёт в Газпромбанке, где евро будут конвертированы в рубли. По словам канцлера страны Карла Нехаммера, австрийская сторона пришла к выводу, что новая схема оплаты не противоречит санкционным мерам.