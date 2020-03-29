Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о мерах поддержки предпринимателей при пандемии коронавируса. Он предложил пакет решений, который позже может быть расширен.
Он предложил сократить ставку налога для малого и среднего бизнеса, использующего упрощённую систему налогообложения, с 6% до 1%,
Отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса, на весь 2020 год будут освобождены от уплаты налогов на имущество и транспортного налога, — добавил он.
При этом предложенные меры нельзя считать исчерпывающими, но они позволят сохранить у бизнесменов три миллиарда рублей, заключил региональный глава.
Как писал NEWS.ru, ранее дизайнер Артемий Лебедев ответил на введение недели выходных с сохранением заработной платы, решение о котором принял президент Владимир Путин. По его словам, неясно, откуда предприниматели возьмут деньги на выплаты заработных плат во время отдыха сотрудников.
25 марта в телеобращении к россиянам Путин
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