https://static.news.ru/photo/98dae90a-71bd-11ea-810c-fa163e074e61_660.jpg Александр Моор Фото: aleksandr__moor/vk.com

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о мерах поддержки предпринимателей при пандемии коронавируса. Он предложил пакет решений, который позже может быть расширен.

Он предложил сократить ставку налога для малого и среднего бизнеса, использующего упрощённую систему налогообложения, с 6% до 1%, передаёт Znak. Также компании, которые платят налог на вменённый доход, могут получить коэффициент в 0,005%.

Отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса, на весь 2020 год будут освобождены от уплаты налогов на имущество и транспортного налога, — добавил он.

При этом предложенные меры нельзя считать исчерпывающими, но они позволят сохранить у бизнесменов три миллиарда рублей, заключил региональный глава.

Как писал NEWS.ru, ранее дизайнер Артемий Лебедев ответил на введение недели выходных с сохранением заработной платы, решение о котором принял президент Владимир Путин. По его словам, неясно, откуда предприниматели возьмут деньги на выплаты заработных плат во время отдыха сотрудников.