Власти хотят создать базу секретной отчётности компаний

https://static.news.ru/photo/e1b1d692-7366-11eb-8f88-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов до октября 2021 года внесёт в правительство законопроект о создании секретной части на государственном ресурсе для предоставления финансовой отчётности компаний. В ней будет публиковаться отчётность с «чувствительной» информацией.

Сейчас администрированием ресурса, публикующего бухгалтерскую отчётность (ГИРБО), занимается Федеральная налоговая служба. От подачи отчётности в ФНС освобождены бюджетные организации, юрлица, находящиеся под западными санкциями и входящие в спецперечень ФНС, организации, в годовой отчётности которых есть составляющие гостайну сведения, религиозные организации, Банк России и сдающие в ЦБ финансовую отчётность организации.

По разработанному Минфином законопроекту, находящиеся под санкциями компании будут обязаны сдавать отчётность в ФНС. Правительство будет определять, когда доступ к информации, которая содержится на государственном информресурсе будут ограничен, порядок ограничения и возобновления этого доступа.

Законопроект направлен на сужение круга организаций, имеющих право не размешать бухгалтерскую отчётность в ГИРБО. Информация на этом ресурсе будет более полной. Об этом РБК рассказали в пресс-службе Минфина России.

Как писал NEWS.ru, российские кредитные организации выступили против контроля ФСБ над программным обеспечением, которое используется в банковской сфере. Законопроект, передающий «чекистам» такие полномочия, был подготовлен Минцифры под кураторством ФСБ России.