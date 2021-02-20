Российские банки выступили против контроля ФСБ над ПО

Кредитные организации в России выразили несогласие с инициативой по передаче Федеральной службе безопасности контроля над используемым в банковской сфере программным обеспечением. Соответствующий законопроект был подготовлен Минцифры под кураторством ФСБ РФ.
Указанный законопроект предполагает масштабные изменения в информационной инфраструктуре всей банковской системы и потребует от многих банков замены до 90% используемого программного обеспечения. При этом банки будут вынуждены внести указанные изменения в кратчайшие сроки,
Глава департамента банка «Тинькофф» Дмитрий Гадарь отметил, что подобная инициатива не только не повысит информационную безопасность, но и сделает защиту банков от хакеров куда более уязвимой. По его словам, если раньше можно было просто за сутки сменить программное обеспечение в случае сбоев или уязвимостей, теперь для такого шага придётся запрашивать подтверждения у ФСБ. При этом, полагает топ-менеджер, банки не должны согласовывать со спецслужбами использование зарубежного ПО, достаточно просто уведомлять об этом.
Председатель Ассоциации банков России Анатолий Аксаков подчеркнул, что при реализации законопроекта в первую очередь пострадают клиенты банков — бизнес и обычные граждане. Смена основной доли программного обеспечения в сжатые сроки неизбежно приведёт к сбоям, могут появиться проблемы с начислением зарплат, переводом средств, оплатой товаров и услуг. Он добавил, что, прежде чем законодательно обязывать банки идти на такой шаг, систему необходимо «обкатать» на госструктурах, например на ЦБ.
В Банке России поддержали идею Аксакова. Замглавы департамента информационной безопасности
Ранее NEWS.ru писал, что кредитные организации РФ попросили Минюст дать им право не выполнять в некоторых случаях постановления судов о переводе денежных средств. Представители банков указали на случаи взыскания фиктивно созданной задолженности для отмывания или обналичивания денег.