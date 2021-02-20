Российские банки выступили против контроля ФСБ над ПО

https://static.news.ru/photo/bcb865cc-7361-11eb-bdfd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кредитные организации в России выразили несогласие с инициативой по передаче Федеральной службе безопасности контроля над используемым в банковской сфере программным обеспечением. Соответствующий законопроект был подготовлен Минцифры под кураторством ФСБ РФ.

Указанный законопроект предполагает масштабные изменения в информационной инфраструктуре всей банковской системы и потребует от многих банков замены до 90% используемого программного обеспечения. При этом банки будут вынуждены внести указанные изменения в кратчайшие сроки, пишет Lenta.ru.

Глава департамента банка «Тинькофф» Дмитрий Гадарь отметил, что подобная инициатива не только не повысит информационную безопасность, но и сделает защиту банков от хакеров куда более уязвимой. По его словам, если раньше можно было просто за сутки сменить программное обеспечение в случае сбоев или уязвимостей, теперь для такого шага придётся запрашивать подтверждения у ФСБ. При этом, полагает топ-менеджер, банки не должны согласовывать со спецслужбами использование зарубежного ПО, достаточно просто уведомлять об этом.

Председатель Ассоциации банков России Анатолий Аксаков подчеркнул, что при реализации законопроекта в первую очередь пострадают клиенты банков — бизнес и обычные граждане. Смена основной доли программного обеспечения в сжатые сроки неизбежно приведёт к сбоям, могут появиться проблемы с начислением зарплат, переводом средств, оплатой товаров и услуг. Он добавил, что, прежде чем законодательно обязывать банки идти на такой шаг, систему необходимо «обкатать» на госструктурах, например на ЦБ.

В Банке России поддержали идею Аксакова. Замглавы департамента информационной безопасности Артем Сычёв указал, что ФСБ не обладает достаточной квалификацией в банковской сфере, чтобы принимать решение о возможности использования того или иного зарубежного ПО. Такими вопросами должен заведовать отраслевой регулятор, знающий тонкости банковского сектора.

Ранее NEWS.ru писал, что кредитные организации РФ попросили Минюст дать им право не выполнять в некоторых случаях постановления судов о переводе денежных средств. Представители банков указали на случаи взыскания фиктивно созданной задолженности для отмывания или обналичивания денег.