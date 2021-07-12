Вкус к онлайну: развитие fintech-as-a-service на российском рынке

Сегодня финансовые технологии — неотъемлемая часть электронной коммерции и важное условие её развития. Компании, которые создают такие технологии, позволяют бизнесу за пределами финансового сегмента использовать преимущества финансовых продуктов. Такой подход называют «финтех как сервис» (fintech-as-a-service, FaaS). О возможностях финансовых технологий и перспективах FaaS — в материале NEWS.ru, подготовленном совместно с сервисом ЮKassa .

Как работает fintech-as-a-service

У популярности FaaS есть сразу несколько предпосылок. Во-первых, во многих сферах повышается ценовая конкуренция, что влечёт за собой падение маржинальности бизнеса. FaaS позволяет усилить ценность денежного оборота, снижая совокупные издержки на транзакции между всеми участниками системы. Потенциал Embedded Finance (встроенные финансы) во всём мире «раскручивает» ряд компаний — от необанков до представителей электронной коммерции, которые развивают свои платёжные инструменты.

Но самостоятельная разработка платёжной и IT-инфраструктуры — это и затратно, и долго. Поэтому сегодня растёт популярность готовых решений для бизнеса, а значит и популярность FaaS. Суть этого подхода — в создании продуктов для электронной торговли на базе финансовой инфраструктуры. Ответственность за технологическую часть лежит на финтех-провайдере, и бизнесу не нужно заниматься ни разработкой, ни поддержкой собственных решений.

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FaaS даёт компаниям из нефинансовых сфер доступ к финансовым и платёжным инструментам, которые можно адаптировать под свои задачи и потребности клиента. Такой подход позволяет сократить клиентский путь и сделать его бесшовным. При этом отрасли могут быть разные, а юзер-кейсы схожие.

За счёт чего это возможно? ЮMoney, крупнейшая финтех-компания России (входит в экосистему Сбера), развивает свое B2B-направление ЮKassa именно в рамках сервисного подхода к финансам. Стратегически это означает, что каждый продукт компании с одной стороны атомарен (то есть может использоваться самостоятельно), а с другой — создает network effect. То есть каждый новый продукт не только зарабатывает деньги, но и усиливает все существующие продукты. Например, «Безопасная сделка» — решение для расчётов между пользователями на С2С-платформах. Оно подходит маркетплейсам, доскам объявлений, сервисам по поиску специалистов, агрегаторам такси, службам курьерской доставки и другим площадкам для сделок между физлицами. «Безопасная сделка» отлично работает вместе со сплитованием — это инструмент для расчётов маркетплейсов с юридическими лицами. А в дополнение можно подключить сервис электронных чаевых, чтобы клиент мог поблагодарить мастера удобным способом.

Теория и практика

Финтех-провайдер закрывает как минимум четыре основные потребности клиента: делает продукт для конечного пользователя, предоставляет платёжную инфраструктуру, помогает с риск-менеджментом и комплаенсом, а также обеспечивает техническое обслуживание клиентов. К этим компетенциям часто добавляется функционал кредитования и рассрочки.

Финтех становится инфраструктурой не столько за счёт удобного интерфейса и услуги для конечного пользователя, сколько за счёт «подкапотных» наработок и уникальных компетенций. В пример можно привести компанию Starbucks, предлагающую интегрированный кошелёк и платежи в своём приложении. Или, например, Lyft, который предлагает дебетовую карту своим водителям. Но это не относит Starbucks или Lyft к числу финтех-компаний.

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Традиционный и хорошо известный подход — продукты white-label, например, брендированные банковские карты. Такие партнёрства выгодны для бренда: они дают увеличение аудитории, повышают её лояльность, а риски и издержки обслуживания остаются на стороне финтех-партнёра.

API-инфраструктура современных финтех-компаний включает в себя библиотеки финансовых механизмов, но позволяет использовать только нужные элементы при необходимости. Такой подход позволяет компаниям охватить нужные им новые сегменты аудитории, оптимизировать юнит-экономику. Кстати, именно благодаря финтех-решениям underbanked-аудитория становится более активным участником электронной коммерции. Именно поэтому в мировом ритейле активно развиваются элементы Buy Now, Pay Later (купи сейчас — плати потом). Другой пример — эквайринг для малого бизнеса, который активно пользуется софтверными продуктами или агрегаторами для своей ниши. Так, MindBody, платформа для менеджмента фитнесс-центров в США, половину прибыли получает за счёт предоставления услуг эквайринга.

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Желания и возможности

Как известно, любой успешный бизнес строится вокруг клиента. Сегодня, в условиях растущего рынка электронной коммерции, особенно важно этого клиента не потерять. Именно благодаря финтех-сервисам можно масштабировать бизнес, сделать его удобнее для покупателя и зарабатывать больше.