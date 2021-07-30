Виноделы попросили Мишустина о помощи

Ассоциации и союзы виноградарей и виноделов попросили премьер-министра РФ оказать им помощь в предоставлении переходного периода до применения федерального закона об алкогольной продукции. Об этом ТАСС сообщил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

По его словам, недавние изменения законодательства привели к целому ряду осложнений для представителей отрасли. В частности, эксперты подчеркнули, что вступление в силу изменений привело к несоответствию новых норм действующим стандартам ГОСТа и другим документам, регламентирующим оборот алкогольной продукции в стране.

Как отметил руководитель саморегулируемой организации «Ассоциация «Винодельческий союз» Борис Картюхин, в отрасли уже прослеживаются инциденты по отказу ретейлеров от реализации закупленной ранее продукции, что, в свою очередь, может привести к крупным убыткам производителей.

Координатор проекта «Национальное агентство маркетинга российского вина» Павел Майоров заявил, что переходный период должен продолжаться как минимум полгода, иначе не удастся избежать негативных последствий.

Ранее сообщалось, что ужесточение требований к шампанскому признали правильным решением. Как отметил в Роскачестве, этот шаг позволит в дальнейшем развивать собственные российские бренды.