Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство РФ по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов решил отклонить ходатайство России, которые было подано в рамках дела ЮКОСа.
Суд оценил, как будут затронуты интересы обеих сторон в связи с продолжением или приостановкой исполнения решений, и не нашёл оснований для удовлетворения ходатайства РФ, - говорится в решении суда.
Там также поясняется, что таким образом, экс-акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу
В суде добавили, что слушания по существу по делу ЮКОСа состоятся в Верховном суде Нидерландов в начале 2021 года.
Как писал NEWS.ru, ранее замминистра юстиции Михаил Гальперин сообщил, что Минюст РФ обратился в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений, вынесенных ранее по искам бывших акционеров ЮКОСа. Речь идёт о последнем решении Апелляционного суда Гааги от февраля 2020 года, когда судебные власти Нидерландов вновь встали на сторону экс-акционеров ЮКОСа и постановили не только взыскать с России $50 млрд, но и насчитали пени в размере $7 млрд.
В конце июня Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение апелляционного суда Гааги о выплате более $50 млрд по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.