Верховный суд Нидерландов отклонил ходатайство РФ по делу ЮКОСа

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Верховный суд Нидерландов решил отклонить ходатайство России, которые было подано в рамках дела ЮКОСа.

Суд оценил, как будут затронуты интересы обеих сторон в связи с продолжением или приостановкой исполнения решений, и не нашёл оснований для удовлетворения ходатайства РФ, - говорится в решении суда.

Там также поясняется, что таким образом, экс-акционеры ЮКОСа могут продолжать добиваться выполнения арбитражных решений в ожидании окончательного решения по делу

В суде добавили, что слушания по существу по делу ЮКОСа состоятся в Верховном суде Нидерландов в начале 2021 года.

Как писал NEWS.ru, ранее замминистра юстиции Михаил Гальперин сообщил, что Минюст РФ обратился в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений, вынесенных ранее по искам бывших акционеров ЮКОСа. Речь идёт о последнем решении Апелляционного суда Гааги от февраля 2020 года, когда судебные власти Нидерландов вновь встали на сторону экс-акционеров ЮКОСа и постановили не только взыскать с России $50 млрд, но и насчитали пени в размере $7 млрд.

В конце июня Верховный суд Нидерландов принял к рассмотрению жалобу России на решение апелляционного суда Гааги о выплате более $50 млрд по иску бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение гаагского суда «политически ангажированным актом».

29 ноября судья Берил Хауэлл из суда в Вашингтоне заявила, что рассмотрение иска акционеров ЮКОСа к России приостановлено на два года в связи с разбирательством в Гааге.