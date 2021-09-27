МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за спора о сделке с «Газпромом»

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за реакции Киева на соглашение Будапешта с «Газпромом» о долгосрочных поставках газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на венгерский МИД.

Венгрия и «Газпром» подписали соглашение на поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно сроком действия в 15 лет. Поставки топлива будут идти через Австрию и Сербию.

В Киеве заявили, что разочарованы действиями Венгрии и пообещали обратиться в Еврокомиссию. Глава компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон пригрозил Будапешту значительным сокращением или полной остановкой транзита газа в Венгрию, несмотря на контракт между Россией и Украиной до 2024 года.