Вассерман пообещал Польше проблемы из-за провокаций против СП-2

https://static.news.ru/photo/9d5b477a-9ad1-11eb-ae68-96000091f725_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Польша активно демонстрирует негативную позицию в отношении строительства газопровода «Северный поток — 2». Но, как убеждён политолог Анатолий Вассерман, страна в итоге сама столкнётся с большими проблемами из-за такого отношения.

Газопровод находится на финальном этапе прокладки труб — в этой связи активизировались противники проекта, основным из которых являются США. Американцы вновь заявляют о возможности ужесточения санкций в отношении участников проекта, им вторят и их союзники. Так, Польша пошла на противоречивый шаг, направив в район действий трубоукладчиков военные корабли и самолёты. По мнению Вассермана, это осложнит полякам отношения с европейскими партнёрами.

Польша, естественно, ухудшит свои взаимоотношения с РФ, а также с Германией. Именно Германия — главный потребитель газа, в том числе газа из РФ. Соответственно, Польша ослабит свои возможности получать в дальнейшем кредиты и субсидии из бюджета ЕС, — цитирует эксперта «ПолитРоссия».

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств. Штаты уже ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала действия Штатов против проекта. По её словам, США должны придерживаться международно-правовых норм и прекратить препятствовать строительству газопровода «Северный поток — 2».