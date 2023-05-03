В НИУ ВШЭ назвали неадекватным резкое уменьшение числа бедных россиян Вице-президент НИУ ВШЭ Якобсон назвал неполной оценку Росстатом оценку уровня бедности в РФ

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Уменьшение числа россиян, находящихся за чертой бедности, внушает оптимизм, однако не дает повода говорить о наступлении всеобщего благополучия, считает вице-президент НИУ "Высшая школа экономики" Лев Якобсон. Таким образом в беседе с НСН он прокомментировал уточненную Росстатом оценку уровня бедности в РФ. Согласно новым данным ведомства, в 2022 году за чертой бедности в России находились 14,3 млн россиян. При этом в марте Росстат публиковал информацию, согласно которой этот показатель был на 1 млн человек больше.

Как объяснил Якобсон, при определении уровня бедности Росстат применяет параметры «границы бедности», однако этот показатель анализирует только доходы и не включает расходы, которые за год также могли вырасти.

Показатель бедности — это конкретная статистическая характеристика, рассчитывающаяся на основе принятого, утвержденного состава потребительской корзины. С одной стороны, нельзя недооценивать такого рода информацию, с другой стороны, это вовсе не означает, что наступило всеобщее благополучие, — сказал вице-президент ВШЭ.

По мнению эксперта, позитивная динамика, показанная Росстатом, однако, не дает адекватной и полной картины уровня благополучия населения.

Радует, что на миллион человек меньше тех, кто находится за чертой бедности. <...> Дает ли показатель доли бедных полное и адекватное представление о благополучии населения? Конечно, нет. Это лишь одна из характеристик, хотя и, безусловно, важных, — подчеркнул экономист.

Ранее экономист-регионовед Наталья Зубаревич объяснила резкое снижение числа бедных в России высокими зарплатами участников СВО.