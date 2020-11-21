В Uniper заявили, что Германия поддерживает «Северный поток — 2»

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Германия подтвердила свою политическую поддержку «Северному потоку — 2», заявили официальный представитель компании Uniper.

По его словам, такое решение связано с ролью газопровода в обеспечении безопасности поставок топлива.

В Вашингтоне ЕС высказался против введения экстерриториальных санкций, — цитирует представителя компании РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Германия надеется на улучшение трансатлантических отношений при Джо Байдене во главе США, однако тот считается противником проекта «Северный поток — 2». С объявлением победы на выборах в США кандидата от демократов «решающая схватка» за российский газопровод станет неизбежной.

Ранее стало известно, что представители США контактируют с фирмами, которые причастны к реализации проекта «Северный поток — 2», и предупреждают об угрозе санкций.

До этого глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что действия Соединённых Штатов по отношению к газопроводу «Северный поток — 2» напоминают о методах мафии, а с приходом нового президента их политика вряд ли изменится. Он подчеркнул, что Германия не хочет, чтобы ей покровительствовали американцы.