В США предрекли исчезновение большинства криптовалют Инвестор Роджерс: большая часть криптовалют исчезнет или обесценится

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Большая часть существующих в настоящее время криптовалют в конечном счете исчезнет или обесценится. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал американский инвестор Джим Роджерс. Он полагает, что жизнеспособными окажутся только цифровые валюты, выпущенные государствами.

Я все еще скептически настроен относительно криптовалют и ожидаю, что большая их часть в конце концов исчезнет и упадет до нуля, — сказал Роджерс.

Он добавил, что в результате немногочисленные криптовалюты смогут выжить только в качестве торговых средств, а власти будут стремиться установить контроль над их обращением.

Джим Роджерс является сооснователем инвестиционного фонда Quantum, который он создал вместе с миллиардером Джорджем Соросом. Инвестор также написал ряд книг про инвестиции, его имя носит Международный сырьевой индекс Роджерса (RICI).

Ранее инвестор Даниил Шухман заявил, что криптовалюты переживают очередной кризис доверия, так как не смогли убедить весь мир, что предоставляемая ими автономность — это ценность сама по себе. По его словам, криптовалюты, которые предлагали децентрализацию финансов, вскоре столкнутся с необходимостью централизованного контроля со стороны регуляторов. Эксперт также отметил, что основанные на блокчейне валюты так и не смогли наделить деньги привычной для большинства экономической ценностью.

В свою очередь финансовый аналитик Владислав Антонов рассказал, что курс ведущей криптовалюты — биткоина — может упасть с нынешних $15,8 тысячи до $10–12 тысяч на фоне новостей о банкротствах криптобирж и криптоброкеров. В то же время эксперт отмечает: биткоин много раз падал на 80%, после чего отыгрывал потери и обновлял исторические максимумы. Поэтому курс цифровой валюты в $10–15 тысяч может быть привлекательным для инвесторов — особенно для тех, кто захочет вложиться в добычу биткоина.