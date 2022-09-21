В США одобрили меры против обхода санкций при помощи криптовалют

Фото: McPHOTO/M. Gann, via www.imago-i

Конгресс США одобрил законопроект по пресечению обхода антироссийских санкций при помощи криптовалют. Трансляцию с заседания Палаты представителей вел телеканал C-Span.

Документ был принят по упрощенной процедуре, а его поддержку высказались 316 законодателей против 69. Согласно законопроекту, Минфин и Госдеп в течение 30 дней после его принятия должны представить конгрессменам доклад о том, как применение цифровых валют может повлиять «на эффективность и исполнение санкций США против РФ». В частности, там должны быть указаны действия, которые российская сторона предприняла с целью использования криптовалюты для обхода санкционного режима США и их союзников.

Также в докладе должны быть представлены меры по предотвращению этого в будущем. Ведомствам предписано подготовить рекомендации, как криптовалюты могут быть использованы для оказания гуманитарной помощи Украине.

Документ предполагает, что в структуре Госдепа появится чиновник, который будет анализировать, как цифровые валюты «влияют на режим санкций США». Он будет взаимодействовать с профильными ведомствами и частными компаниями с целью повышения эффективности американских санкций.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз угрожает России новыми санкциями в случае проведения референдумов в ЛНР, ДНР, на территории Херсонской и Запорожской областей. Он предупредил об ответственности всех, кто станет причастным к референдумам.