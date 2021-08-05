В США назвали опасную ошибку Байдена в отношении России

Американский президент Джо Байден неправильно относится к уровню российской экономики, и это может привести к опасным последствиям. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство напоминает , что неверно считать, будто у России есть только экспорт нефти и газа, отмечая популярность такой точки зрения среди американского истеблишмента.

Россия не является экспортной сверхдержавой, если отбросить нефть и газ. У неё достаточно большой внутренний рынок, чтобы поддерживать одну из крупнейших в мире и, что важно, наиболее устойчивых экономик, — говорится в статье.

Авторы публикации считают, что президент США дезинформирован или сделал неправильные выводы из отчётов, которые ему предоставлялись. Более того, такой подход может принести американскому лидеру неприятности в будущем и завлечь Вашингтон в ловушку.

Байден до этого высказал мнение, что российское руководство испытывает сложности из-за того, что экономика РФ опирается только на нефть и ядерное оружие. В Кремле в ответ заявили, что американский президент демонстрирует ошибочное знание и понимание современной России.

Ранее сообщалось, что, выступая на пресс-конференции, глава Белого дома объявил о вознаграждении за вакцинацию, которое не соответствует действительности. Байден заявил о премии в $100 тысяч вместо $100, но быстро поняв ошибку, сказал, что сам был бы не против таких денег.