В способности Запада установить потолок цен на российскую нефть усомнились Политолог Соломонов усомнился в способности Запада установить потолок цен на нефть из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Страны Запада могут сколько угодно обсуждать различные санкции в адрес России, однако, чтобы установить предельные цены на российскую нефть в районе $40–60 за баррель, им нужно, чтобы подобные ограничения поддержали ближайшие партнеры РФ в энергетической сфере — Индия и Китай, заявил политолог Владимир Соломонов. Он предположил, что Пекин и Нью-Дели не станут «испытывать судьбу», так как они и так покупают отечественное черное золото с большой скидкой, пишет «Экономика сегодня».

Сейчас, грубо говоря, все новости крутятся вокруг Индии и Китая, которые закупают у РФ огромные объемы нефти по дисконту. Получается, чтобы механизм G7 начал работать, они тоже должны начать требовать от России нефть по 40 долларов за баррель. Москва, в свою очередь, откажется экспортировать сырье за копейки, и все на этом закончится. Пекину и Нью-Дели зачем испытывать судьбу? Их устраивает черное золото по цене, которая на 30–35 долларов ниже рыночной, это очень хорошая скидка, — заверил Соломонов.

Он считает, что в данный момент Соединенные Штаты изучают несколько способов снизить доходы России от продажи нефти, при этом минимизируя негативные последствия для своей экономики. Однако Вашингтон убежден, что цена в $40 за баррель может быть слишком низкой, по мнению американских властей, это может привести к скачку цен на рынке нефти.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что попытки стран G7 установить потолок цен на российские нефть и газ заранее обречены на провал. Он отметил, что Индия и Китай все равно заблокируют подобные инициативы, ведь они и так покупают российское топливо со скидкой и не намерены рисковать поставками.