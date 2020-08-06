В СП предложили альтернативу продаже санированных банков

https://static.news.ru/photo/e26617e6-d876-11ea-8d70-fa163e074e61_660.jpg Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Аудитор Счётной палаты (СП) Алексей Саватюгин предложил в случае, если санированные банки не удастся продать, передавать их правительству.

Регулятору надо избавляться от всех банков, а также от страховых компаний и НПФ (негосударственных пенсионных фондов. — NEWS.ru). Если есть возможность продать их частным структурам, нужно это сделать, если нет — сделать такую же схему, как со Сбербанком (был передан от ЦБ правительству в 2020 году. — NEWS.ru), — сказал Саватюгин в статье в РБК.

По мнению аудитора, для того чтобы финансовые интересы госбанков не пересекались в борьбе за клиентов, правительству нужно выработать единую стратегию в отношении организаций.

Он напомнил, что СП в скором времени проведёт ревизию Фонда консолидации банковского сектора (через него уже прошли банк «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк).

Кроме того, планируется провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и аудит использования Фонда национального благосостояния.

Как ранее писал NEWS.ru, российские банки приготовились к уходу вкладчиков на фоне экономического кризиса и снижения курса рубля. Такое мнение высказал зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.