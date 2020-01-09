https://static.news.ru/photo/5a475c64-32e3-11ea-8973-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал высказывание украинской стороны относительно ощутимого влияния «Турецкого потока» на экономику страны.

По словам сенатора, снижение уровня транзита газа через территорию Незалежной — это исключительно результат деятельности Украины. Это только «их работа», говорит Цеков.

Именно то, что они так бессовестно относились к поставкам газа из России в Европу и вынудило нас находить альтернативные пути как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения цены, — цитирует члена комитета Совфеда телеканал «360».

Цеков считает, что украинская сторона сама виновата в происходящем. Европейское государство, отмечает сенатор, должно адресовать все претензии по «Турецкому потоку» себе.

Как ранее писал NEWS.ru, глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон выразил сожаление по поводу того, что Киев не смог остановить запуск газопровода «Турецкий поток». Он подчеркнул, что не видит экономического смысла в проекте.

Макогон уточнил, что в текущем году снижение транзита газа через территорию Незалежной составит порядка 15 млрд кубометров.