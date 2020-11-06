В Совфеде скептически оценили идею о повышении налогов для богатых россиян

https://static.news.ru/photo/8554b46e-2014-11eb-b224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pexels

Парламентарии вряд ли поддержат предложение специалистов Высшей школы экономики (ВШЭ) о повышении на неинвестируемые высокие личные доходы богатых россиян и свободные средства корпораций. Такое мнение высказала первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

Она отметила, что сейчас в экономике сложная ситуация, поэтому «оказывать давление на бизнес и граждан повышенными налогами нецелесообразно».

Бюджет уже сверстан, готовится ко второму чтению, и такие существенные изменения в него вряд ли будут вноситься, — цитирует Перминову РИА Новости.

Кроме того, добавила она, после двадцатилетнего периода, когда использовалась плоская шкала налогообложения, уже был предпринят ряд шагов по повышению налоговой ставки до 15% для тех, кто получает более пяти миллионов рублей в год. В данном случае речь идёт о порядка 60 млрд рублей, уточнила сенатор.

Ранее президент Владимир Путин предложил с 2021 года отменить плоскую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 млн рублей в год. Средства от повышения НДФЛ, как заявлено, будут направляться на лечение детей с орфанными (редкими) заболеваниями. 21 октября Государственная дума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Как писал NEWS.ru, эксперты ВШЭ в отзыве на проект бюджета на 2021–2023 годы предложили повысить НДФЛ для состоятельных россиян, а также налог на прибыль компаний. В частности, эксперты считают возможным установить НДФЛ на уровне 20–24% для доходов свыше 12 и 24 млн рублей в год, а налог на прибыль — 24–30% с установлением эффективного инвестиционного вычета.