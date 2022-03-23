В Совфеде приняли закон об упразднении НДФЛ с процентов по вкладам

Члены Совета Федерации на заседании одобрил закон, который упраздняет уплату НДФЛ с процентных доходов, которые были получены по вкладам в банках в 2021-2022 годах. Начиная с 2021 года, в России появился налог в размере 13%, который распространялся на процентные доходы по вкладам, если они превышали необлагаемую сумму. Она рассчитывалась как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ по состоянию на 1 января того года, в котором были получены доходы, сообщают РИА Новости.

Согласно этой схеме необлагаемый доход по вкладам за 2021 год равнялся бы 42,5 тыс рублей, а за 2022 год он вырос до 85 тыс рублей.

Новый закон призван освободить граждан от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках за 2021-2022 годы. Их необходимо было бы уплатить в 2022-2023 годах. Также были внесены изменения в правила налогообложения таких доходов, они распространятся на будущие периоды после 2022 года.

Теперь необлагаемый доход станет определяться как произведение 1 млн рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году. Если ключевая ставка ЦБ в течение года росла, а вслед за ней увеличивались и ставки по вкладам, то возратёт размер необлагаемого дохода. Граждане будут освобождены от выплаты данных налогов.

В законе также содержатся нормы, которые направлены на стимулирование процесса перевода ценных бумаг российских организаций из собственности зарубежных компаний в собственность российских физлиц. Для этого от НДФЛ освобождаются полученные в виде имущества и имущественных прав доходы, которые получены в 2022 году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юрлица.

Ранее два крупных российских банка — ВТБ и Сбербанк — начали снижать процентные ставки по рублёвым вкладам после решения ЦБ 18 марта не увеличивать ключевую ставку и сохранить её на уровне 20%. Отмечается, что максимальная доходность «СберВклада» при открытии депозита онлайн на три месяца сейчас равняется 19% при наличии годовой подписки «СберПрайм+» и 18% без неё. 18 марта ставки по этому продукту составляли 20% и 21% соответственно. Максимальная доходность по вкладу ВТБ «Вклад Первый» снизилась с 21% до 18%.