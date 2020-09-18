В Совфеде посчитали наглостью планы Минфина повысить акциз на сигареты

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Планы Минфина по повышению акциза на сигареты на 20% вместо 4% — это наглое заявление правительства. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. По его словам, одна категория граждан не обязана платить за всех остальных.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов подтвердил информацию о предложении Минфина об увеличении акциза на 20% с одновременным улучшением администрирования. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, в 2021 году ставка на сигареты вырастет на 20% вместо роста на 4% исходя из действующей редакции НК.

Ставка акциза на сигареты может составить 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. Как отметили эксперты, в случае повышения акциза средняя цена за пачку сигарет вырастет до 140 рублей.

Как сказал Калашников, это наглое предложение. По его мнению, в случае реализации инициативы у курящих людей будет возникать вопрос — почему они из собственного кармана должны платить за потребности всего общества. Он также вспомнил о старом анекдоте, в котором после повышения цен на спиртное ребёнок спрашивает у отца-алкоголика, будет ли он меньше пить. На что родитель отвечает, что это остальная семья теперь будет меньше есть.

Я очень подозреваю, что это ударит по 40 млн семей курильщиков. У нас официально 34-40 (никто поголовно не считал), миллионов курильщиков, умножайте на три (семья), оно и получится. С кого содрали? — передаёт слова Кузнецова радио «Говорит Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, представители табачного бизнеса предложили кабмину повысить акциз не на 20%, как заявил Минфин, а на 8% и попросили учесть их расчёты во время определения нового сбора. Такая информация содержится в письме Совета по вопросам развития табачной промышленности, адресованном главе правительства Михаилу Мишустину.