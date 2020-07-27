В Совете Федерации не увидели оснований для деноминации рубля

https://static.news.ru/photo/0b5792de-d029-11ea-9375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество знаков на банкнотах никак не влияет на покупательную способность валюты. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, комментируя идею провести деноминацию рубля.

Деноминация применяется просто для удобства денежного обращения, — цитирует НСН сенатора.

Он подчеркнул, что в настоящее время никаких экономических оснований для отсечения нулей у рубля нет.

Калашников напомнил, что рубль — это внутренне свободно конвертируемая валюта. Любой человек может прийти в обменный пункт и поменять сколько хочет рублей на сколько хочет банкнот другой валюты.

С идеей деноминации рубля в 100 раз некоторое время назад выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его словам, в России на сегодняшний день скопилось рекордное количество наличных денег.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался, что деноминация пойдёт на пользу рублю. По его мнению, в этом случае российская национальная валюта обретёт вес. Политик отметил, что после деноминации деньги будут более понятны людям, а стоимость доллара США упадёт до 65 копеек. Он также отметил положительный момент прошлой деноминации.

Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов, в свою очередь, заявил, что не видит в этом особой необходимости. Он предположил, что это может привести только к росту цен. Ряд других экспертов также высказались против деноминации. Они предположили, что это вызовет панику у россиян и заставит их экстренно скупать доллары. Кроме того, предприниматели столкнутся с дополнительными расходами из-за необходимости перенастройки касс и банкоматов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина необходимость деноминации отвергла. Она заявила, что регулятор не рассматривает такой вариант, поскольку «всё в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот», писал NEWS.ru.