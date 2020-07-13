Набиуллина отвергла необходимость деноминации в России

https://static.news.ru/photo/be694c3e-c50a-11ea-b29a-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деноминация денег в России в ближайшее время не предполагается. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Выступая в Совете Федерации, она подчеркнула, что регулятор никогда не рассматривал такой вариант.

У нас в порядке всё и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет, — цитирует руководителя Центробанка ПРАЙМ.

Набиуллина отметила, что «люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках». Она заверила, что «никаких ограничений, никаких изменений» не планируется.

Деноминация — это изменение стоимости денежных знаков, призванное упростить систему расчётов. В практическом выражении для обывателя изменяется количество нолей на банкнотах, на ценниках в магазинах, в зарплатных ведомостях. Процедура может сопровождаться выпуском «новых» денег взамен «старых» с целенаправленным обменом в ограниченный период или поэтапной их заменой в обращении. При этом купюры и монеты могут измениться кардинально, либо сохранить внешнее сходство с предыдущими.

Как правило, деноминации предшествует масштабная или длительная инфляция, которая «увеличивает» номинал банкнот до крайне неудобных значений. В истории СССР это происходило несколько раз — в 1920-е годы, в 1947 и 1961 годах. В последний раз «нарицательная стоимость российских денежных знаков и масштаба цен» была изменена уже после распада Советского Союза, в 1998 году, с коэффициентом 1000:1 — одному «новому» рублю соответствовали 1000 «старых».

Ранее с идеей деноминации российской валюты в 100 раз выступил известный российский аналитик — руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Основным аргументом в пользу такой меры он назвал зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране.

Однако, как писал NEWS.ru, такую идею поддержали не все экономисты. Так, например, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов заявил, что не видит в этом особой необходимости и считает, что это может привести к росту цен при их округлении. В свою очередь доцент Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Владимир Колмаков выразил уверенность, что эта инициатива не имеет под собой реального обоснования и вызовет панику у населения. С ним согласился и директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. По его словам, деноминация оправданна только в случае резкого обесценивания валюты, в противном случае она вызовет негативную реакцию.