Жириновский: деноминация придаст рублю вес

https://static.news.ru/photo/ca6d65be-c77c-11ea-9eed-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что деноминация пойдёт на пользу рублю. По его мнению, в этом случаев российская национальная валюта обретёт вес.

Политик отметил, что после деноминации деньги будут более понятны людям, а стоимость доллара США упадёт до 65 копеек. Он также отметил положительный момент прошлой деноминации.

Когда в конце прошлого века мы убрали 2 нуля, то стало лучше. А то везде были цены в миллионах и миллиардах, — цитирует лидера ЛДПР URA.RU.

С идеей деноминации рубля в 100 раз некоторое время назад выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его словам, в России на сегодняшний день скопилось рекордное количество наличных денег.

Экономист и ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов, в свою очередь, заявил, что не видит в этом особой необходимости. Он предположил, что это может привести только к росту цен.

Ряд других экспертов также высказались против деноминации. Они предположили, что это вызовет панику у россиян и заставит их экстренно скупать доллары. Кроме того, предприниматели столкнуться с дополнительными расходами из-за необходимости перенастройки касс и банкоматов.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Банка России Эльвира Набиуллина необходимость деноминации отвергла. Она заявила, что регулятор не рассматривает такой вариант, поскольку «всё в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот».

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала разговоры о возможной деноминации провокацией и призвала не шутить на столь серьёзную тему.