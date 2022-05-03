В Словакии потребуют для себя исключения из эмбарго ЕС на нефть из России Вице-премьер Словакии Сулик: Братислава потребует исключения при эмбарго ЕС на нефть из РФ

Фото Виктор Лисицын/Global Look Press

Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик заявил, что Братислава станет требовать для себя исключения, если Евросоюз введёт эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года. По его словам, сейчас республика полностью обеспечивается нефтью от Москвы, сообщает ТАСС.

Словакия будет настаивать на предоставлении исключения для себя в случае решения Евросоюза ввести эмбарго на поставки [с 2023 года российской] нефти, — подчеркнул чиновник.

Он добавил, что данный вид сырья из России жизненно необходим экономике Словакии. Тот же нефтеперерабатывающий завод «Словнафт» в Братиславе на 100% ориентирован на российскую нефть. Несколько лет потребуется на то, чтобы перенастроить производство на использование другой нефти, заключил Сулик.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия может разрешить Словакии и Венгрии не вводить запрет на импорт нефти из России. Исключение для них могут сделать ради «сохранения единства блока». Возможны два варианта — в первом случае Братиславе и Будапешту могу позволить не присоединяться к нефтяному эмбарго, во втором — им будет предложен более длительный отрезок времени для отказа от поставок российской нефти.