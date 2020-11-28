В Сербии рассказали о сроках завершения строительства «Турецкого потока»

https://static.news.ru/photo/4080d6d8-3176-11eb-be6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: turkstream.info

Сербский участок газопровода «Турецкий поток» будет завершён в ближайшее время. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич.

У нас есть соглашения с «Газпромом», мы сделаем всё, что необходимо, и, насколько я слежу за этим очень плотным графиком работы, всё идёт хорошо. Всё идёт очень интенсивно, завершаем через несколько дней, — цитирует его ТАСС.

Ранее правительство Сербии отозвало законопроект, предусматривающий выделение кредита в €55 млн, необходимого для завершения строительства. Документ предполагал госгарантии правительства Сербии на возврат кредита, который должна была взять сербская компания «Сербиягаз». Его должен был одобрить парламент страны. При этом Вучич не раз подчёркивал, что республика полностью завершит строительство сербского участка газопровода «Турецкий поток» до конца 2020 года.

Пропускная способность «Турецкого потока» — 31,5 млрд кубометров газа в год. Первая нитка мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год предназначена для турецких потребителей, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Газопровод проходит по дну Чёрного моря от России до побережья Турции. Далее идёт наземная транзитная нитка до границы с сопредельными странами, откуда газ экспортируется в Грецию, Болгарию, Северную Македонию. После завершения строительства всей инфраструктуры газ пойдет в Сербию и Венгрию, сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» включат в санкционный список Госдепартамента США, заявил глава ведомства Майк Помпео. Документ называется «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).