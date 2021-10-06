В сентябре в России резко подорожали овощи

Помидоры в России за сентябрь подорожали на 25%, огурцы — на 17%, куриные яйца выросли в цене на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говядина и мясо птицы — на 2,4%, сахар — на 0,7%, подсолнечное масло — на 0,2%. Это следует из сообщения Росстата.

В сентябре наблюдался рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе помидоры подорожали на 24,9%, огурцы — на 17,3%, апельсины — на 12,9%, чеснок — на 6,5%, бананы — на 3,4%, груши — на 3,3%, лимоны — на 3,1%, зелень свежая — на 2,4%, сухофрукты — на 2%, — сообщает статистическое ведомство.

Рост цен на птицеводческую продукцию в России с 28 сентября по 4 октября ускорился, как и на сахар. В свою очередь подсолнечное масло дорожало теми же темпами, что и неделей ранее, следует из данных Росстата.

Среди продовольственных товаров подорожали говядина и мясо птицы — на 2,4%, печень говяжья — на 1,8%, национальные сыры и брынза — на 1,7%, молоко — на 1,6%, свинина и кулинарные изделия из птицы — на 1,5%, фарш мясной — на 1,4%, рыба живая и охлаждённая — на 1,3%, майонез — на 1,3%, пельмени, манты, равиоли, сметана, консервы томатные, кексы, рулеты, шоколад и консервы мясные для детского питания — на 1,2%, — добавляет Росстат.

В целом мясо и птица в России за прошлый месяц выросли в цене на 2,04%, в частности, охлаждённые и мороженые куры подорожали по сравнению с августом на 3,18%.

Ранее Минпромторг сообщил о возможном повышении цен на ряд продуктов. Министерство получило уведомление от сетей магазинов о том, что поставщики повысят цены на мясо и яйца.