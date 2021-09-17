Минпромторг сообщил о возможном повышении цен на ряд продуктов

Министерство промышленности и торговли получило уведомление от сетей магазинов о том, что поставщики повысят цены на мясо и яйца. Данную перспективу обсудили в ведомстве16 сентября, сообщает газета Ведомости.

В национальной мясной ассоциации подтвердили рост цен на мясо птицы и ряд других продуктов. Руководитель организации Сергей Юшин заявил, что цена филе грудки на электронных торгах в западной части России побила рекорд, поднявшись до 250 рублей за килограмм, а стоимость тушки цыплёнка-бройлера остановилась на отметке 150 рублей.

Минпромторг обеспокоен такими ценами. Планируется официальное обращение в правительство в связи с этой ситуацией.

Ранее сообщалось, что Росрыболовство анонсировало снижение цен на морепродукты. Россияне смогут купить красную рыбу более дёшево, так как объём улова превысил 500 тысяч тонн. Данный показатель превысил результаты рыболовов за аналогичный период 2020 года, когда объём добытой рыбы составил всего 300 тысяч тонн.