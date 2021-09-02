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В Росрыболовстве пообещали снижение цен на красную рыбу и икру

12:33, 02 сентября 2021
В Росрыболовстве пообещали снижение цен на красную рыбу и икру Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В России в этом году выловили достаточно большой объём красной рыбы, и цены на неё будут снижаться, как и цены на красную икру. Об этом заявил в интервью РБК глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, в нынешнем году было выловлено около 500 тысяч тонн красной рыбы против примерно 300 тысяч тонн в прошлом году. Такой объём предложения должен привести к снижению цен на красную рыбу и икру, но пока что этого не происходит, поскольку на внутренний рынок поступила не вся продукция. Повысить потребление икры и рыбы в России глава Росрыболовства предложил за счёт борьбы с «сильными наценками» в торговле и развития аквакультуры.


Взять минтай — он стоит здесь, в Приморье, на холодильнике 65 руб. В магазине он стоит 120. И нет никаких логистических издержек таких, чтобы такой рост цен был, — отметил Шестаков, уточнив, что в регионе налажены как поставки крупных компаний, так и прямые поставки от рыбаков, работающих с торговыми сетями.

Ранее стало известно, что в России подорожали красная икра и рыбная продукция. По состоянию на начало августа цена на икру поднялась на 1,4%. Рыба подорожала на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи же красной икры в рознице за последний год упали в натуральном выражении на 20%, в то же время повысились продажи заменителей красной икры.

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