В Росрыболовстве пообещали снижение цен на красную рыбу и икру

В России в этом году выловили достаточно большой объём красной рыбы, и цены на неё будут снижаться, как и цены на красную икру. Об этом заявил в интервью РБК глава Росрыболовства Илья Шестаков.
По его словам, в нынешнем году
Взять минтай — он стоит здесь, в Приморье, на холодильнике 65 руб. В магазине он стоит 120. И нет никаких логистических издержек таких, чтобы такой рост цен был, — отметил Шестаков, уточнив, что в регионе налажены как поставки крупных компаний, так и прямые поставки от рыбаков, работающих с торговыми сетями.
Ранее стало известно, что в России подорожали красная икра и рыбная продукция. По состоянию на начало августа цена на икру поднялась на 1,4%. Рыба подорожала на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Продажи же красной икры в рознице за последний год упали в натуральном выражении на 20%, в то же время