В Росрыболовстве пообещали снижение цен на красную рыбу и икру

В России в этом году выловили достаточно большой объём красной рыбы, и цены на неё будут снижаться, как и цены на красную икру. Об этом заявил в интервью РБК глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По его словам, в нынешнем году было выловлено около 500 тысяч тонн красной рыбы против примерно 300 тысяч тонн в прошлом году. Такой объём предложения должен привести к снижению цен на красную рыбу и икру, но пока что этого не происходит, поскольку на внутренний рынок поступила не вся продукция. Повысить потребление икры и рыбы в России глава Росрыболовства предложил за счёт борьбы с «сильными наценками» в торговле и развития аквакультуры.



Взять минтай — он стоит здесь, в Приморье, на холодильнике 65 руб. В магазине он стоит 120. И нет никаких логистических издержек таких, чтобы такой рост цен был, — отметил Шестаков, уточнив, что в регионе налажены как поставки крупных компаний, так и прямые поставки от рыбаков, работающих с торговыми сетями.