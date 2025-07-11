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11 июля 2025 в 12:30

Просто брось всё на противень — и будет вкусно! Запеченные овощи в маринаде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Просто брось всё на противень — и будет вкусно! Запеченные овощи в маринаде! Это не гарнир, а полноценное блюдо, насыщенное вкусами и специями. Идеально подходит для ужина, лёгкого перекуса или дополнения к мясу. Готовится просто, но выглядит эффектно и ярко.

Ингредиенты

  • Кабачок – 1 шт
  • Баклажан – 1 шт
  • Перец болгарский – 2 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Шампиньоны – 300 г
  • Масло растительное – 5 ст. л.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Уксус бальзамический – 1,5 ст. л.
  • Соевый соус – 2 ст. л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу
  • Любимые специи – по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте овощи средними кусочками или колечками. Смешайте масло, уксус, соевый соус, специи и измельчённый чеснок. Переложите овощи в глубокую миску или пакет, добавьте маринад, хорошо перемешайте.
  2. Выложите овощи на противень с пергаментом. Запекайте при 190–200 °C 25–30 минут до мягкости и лёгкой румяности.

Получается отличный способ использовать сезонные овощи с пользой.

Ранее мы готовили гарнир из столовой! Картофельный пласт с чесноком и сыром — вкусно и просто.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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