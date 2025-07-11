Просто брось всё на противень — и будет вкусно! Запеченные овощи в маринаде

Просто брось всё на противень — и будет вкусно! Запеченные овощи в маринаде

Просто брось всё на противень — и будет вкусно! Запеченные овощи в маринаде! Это не гарнир, а полноценное блюдо, насыщенное вкусами и специями. Идеально подходит для ужина, лёгкого перекуса или дополнения к мясу. Готовится просто, но выглядит эффектно и ярко.

Ингредиенты

Кабачок – 1 шт

Баклажан – 1 шт

Перец болгарский – 2 шт

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Шампиньоны – 300 г

Масло растительное – 5 ст. л.

Чеснок – 3 зубчика

Уксус бальзамический – 1,5 ст. л.

Соевый соус – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Любимые специи – по вкусу

Приготовление

Нарежьте овощи средними кусочками или колечками. Смешайте масло, уксус, соевый соус, специи и измельчённый чеснок. Переложите овощи в глубокую миску или пакет, добавьте маринад, хорошо перемешайте. Выложите овощи на противень с пергаментом. Запекайте при 190–200 °C 25–30 минут до мягкости и лёгкой румяности.

Получается отличный способ использовать сезонные овощи с пользой.

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