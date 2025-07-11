Просто брось всё на противень — и будет вкусно! Запеченные овощи в маринаде! Это не гарнир, а полноценное блюдо, насыщенное вкусами и специями. Идеально подходит для ужина, лёгкого перекуса или дополнения к мясу. Готовится просто, но выглядит эффектно и ярко.
Ингредиенты
- Кабачок – 1 шт
- Баклажан – 1 шт
- Перец болгарский – 2 шт
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Шампиньоны – 300 г
- Масло растительное – 5 ст. л.
- Чеснок – 3 зубчика
- Уксус бальзамический – 1,5 ст. л.
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Любимые специи – по вкусу
Приготовление
- Нарежьте овощи средними кусочками или колечками. Смешайте масло, уксус, соевый соус, специи и измельчённый чеснок. Переложите овощи в глубокую миску или пакет, добавьте маринад, хорошо перемешайте.
- Выложите овощи на противень с пергаментом. Запекайте при 190–200 °C 25–30 минут до мягкости и лёгкой румяности.
Получается отличный способ использовать сезонные овощи с пользой.
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