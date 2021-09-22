В Руспродсоюзе подтвердили возможный рост цен на макароны

На сегодняшний день в России наметилась тенденция к дефициту твёрдых сортов пшеницы. Из-за этого могут подорожать определённые виды макарон. Об этом телеканалу «360» рассказал исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

Ничего искусственного не складывается. Здесь надо чётко разделять, что для макарон твёрдых сортов используют не муку высшего сорта. Это отдельная пшеница, которой не так много. Она в закупке в два раза отличается по стоимости, — отметил специалист.

По его словам, сейчас действительно наблюдается неурожай твёрдых сортов пшеницы, который может спровоцировать рост цен. При этом спекулятивных повышений цен на макароны быть не может, так как сам по себе этот рынок конкурентный.

Востриков отметил, что для выращивания твёрдых сортов пшеницы нужен специальный посевной материал и определённые климатические условия, которые есть в Оренбургской области.

Обычно макароны твёрдых сортов используются в ресторанном бизнесе либо покупаются гурманами. Но если взять соотношение, то понятно, что население больше покупает обычную вермишель из муки высшего сорта, — заключил Востриков.

Ранее производители макаронных изделий во время круглого стола заявили о дефиците твёрдых сортов пшеницы и предсказали россиянам рост цен на макароны. Грядущий кризис на рынке они объяснили тем, что мировые цены на зерно резко рванули вверх из-за засухи в Канаде и США.