В России задумались над выпуском деталей для иностранных самолётов

Минпромторг России задумался над производством деталей для текущего ремонта самолётов Boeing и Airbus, которые остались у российских авиаперевозчиков. Соответствующее письмо заместитель главы ведомства Олег Бочаров направил заместителю министра транспорта Игорю Чалику, сообщают «Известия».

Издание отмечает , что возможность выпуска и его целесообразность в Минпромторге оценят после получения от авиаперевозчиков и сервисных компаний данных по номенклатуре и количеству необходимых запчастей. По каждой из них должна быть предоставлена спецификация с указанием типа воздушного судна и условий его эксплуатации.

Также в ведомстве попросили «приложить» некоторые оригинальные детали для 3D-сканирования. Кроме того, будут исследованы их свойства и состав, из которого они сделаны.

Ранее стало известно, что в России прорабатывается вопрос импорта авиационных запчастей из Китая и иных стран Азиатского региона, сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности России Алина Малышева. Из-за ситуации вокруг Украины Россия сейчас испытывает трудности с поставками различных товаров из-за рубежа, в основном из стран Запада.