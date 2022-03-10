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Минтранс: Россия проработает вопрос поставки авиазапчастей из Китая

13:25, 11 марта 2022
Минтранс: Россия проработает вопрос поставки авиазапчастей из Китая Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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В России прорабатывается вопрос импорта авиационных запчастей из Китая и иных стран Азиатского региона, сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности России Алина Малышева. Россия в связи с ситуацией вокруг Украины в данный момент испытывает трудности с поставками различных товаров из-за рубежа, в основном из стран Запада. 

Прорабатываются вопросы поставок запасных частей через Китай и иные страны Азиатского региона, — сказала она.

Ранее замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев заявил, что безопасность полётов в России на фоне санкций снижена не будет. По его словам, Минтранс и Минпромторг подготовили комплекс мероприятий по обеспечению самолётов авиазапчастями.

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил, что санкции, которые принимаются в отношении России, негативно повлияют на восстановление мировой экономики. Пользы от них не получит ни одна из сторон, отметил он, высказывая позицию Пекина по ситуации на Украине. Он добавил, что Китай станет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами. У него в приоритете будет взаимное уважение, взаимная выгода и взаимовыгодные результаты. 

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