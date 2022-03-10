Минтранс: безопасность полётов в России снижена не будет

Безопасность полётов в России снижена не будет, сообщили в Министерстве транспорта РФ. Как сообщила директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса Алина Малышева, в настоящее время более 700 воздушных судов российских авиакомпаний находятся в иностранных реестрах.

Ранее ведомство предложило продлить на шесть месяцев истекшие сертификаты лётной годности иностранных самолётов, зарегистрированных в России. Как пояснил эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров, при этом авиакомпании всё равно должны будут соблюдать все требования для поддержания лётной годности.

Накануне Китай отказался поставлять запчасти для самолётов российским авиакомпаниям. Как заявил начальник управления поддержания лётной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, Москва будет искать альтернативные возможности поставок в Турции, Индии и других странах.