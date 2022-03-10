КНР предупредила о негативном влиянии санкций на мировую экономику

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявил, что санкции, которые принимаются в отношении России, негативно повлияют на восстановление мировой экономики. Пользы от них не получит ни одна из сторон, отметил он, высказывая позицию Пекина по ситуации на Украине, сообщает РИА Новости.

Мировая экономика и так уже находится под тяжёлым влиянием пандемии, соответствующие санкции ударят по восстановлению мировой экономики и не принесут выгоды ни одной из сторон, — подчеркнул Ли Кэцян.

Он добавил, что Китай станет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами. У него в приоритете будет взаимное уважение, взаимная выгода и взаимовыгодные результаты. Всё вместе это позволит укрепить стабильность в мире, считает премьер Госсовета.

Ранее Ли Кэцян заявил, что Пекин выражает большую обеспокоенность ситуацией на Украине. Он отметил, что поскольку Китай заинтересован в стабильности в мире, он будет координировать с другими странами усилия для мирного урегулирования. Для достижения мирного результата требуются переговоры между Москвой и Киевом, считает политик.