Китай высказался о ситуации на Украине

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Пекин выражает большую обеспокоенность ситуацией на Украине. Он отметил, что поскольку Китай заинтересован в стабильности в мире, он будет координировать с другими странами усилия для мирного урегулирования, сообщает ТАСС.

Китайская сторона глубоко обеспокоена ситуацией на Украине, мы искренне надеемся на её скорейшее урегулирование. Китай всегда придерживается принципов взаимоуважения, когда заинтересованные стороны учитывают интересы друг друга, — подчеркнул Ли Кэцян.

Он добавил, что при урегулировании украинского вопроса КНР намерена проводить «свободную, независимую и мирную политику». Для достижения мирного результата требуются переговоры между Москвой и Киевом, считает политик.

Ранее стало известно, что введение санкций в отношении российского экспорта нефти и газа приведет к экономическим проблемам, от которых пострадают все стороны. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, Китай решительно выступает против односторонних санкций, которые не основаны на международном праве и не способны принести мира и безопасности.