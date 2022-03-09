МИД Китая раскритиковал запрет США на импорт российской нефти. Как заявили в министерстве, от санкций в отношении российского экспорта энергоресурсов проиграют все стороны.

Китай решительно выступает против односторонних санкций, они не принесут мира и безопасности, — говорится в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Это означает, что российская нефть больше не будет приниматься в портах США. Байден также отметил, что в Вашингтоне понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.