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МИД Китая раскритиковал запрет США на импорт российской нефти

10:35, 09 марта 2022
МИД Китая раскритиковал запрет США на импорт российской нефти Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press
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МИД Китая раскритиковал запрет США на импорт российской нефти. Как заявили в министерстве, от санкций в отношении российского экспорта энергоресурсов проиграют все стороны.

Китай решительно выступает против односторонних санкций, они не принесут мира и безопасности,говорится в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Это означает, что российская нефть больше не будет приниматься в портах США. Байден также отметил, что в Вашингтоне понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.

Между тем эксперты отмечают, что США смогут пережить прекращение импорта российской нефти и газа, но это почти наверняка нанесёт им огромный финансовый ущерб. Российские энергоресурсы составляли свыше 8% от всего американского импорта нефти и нефтепродуктов, и отказ от них повлечёт значительное повышение цен, пока они не будут заменены поставками энергоносителей откуда-то ещё. Теоретически импорт российской нефти в США мог бы быть заменён поставками из стран ОПЕК. Однако они пока не собираются наращивать добычу нефти и принимать решение о её экспорте в США.

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