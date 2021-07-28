В России выросли реальные зарплаты

В России уровень реальных зарплат граждан за апрель-май 2021-го вырос на 3% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Реальные зарплаты увеличились на 3,3% в мае по сравнению с апрелем прошлого года. При этом по сравнению с апрелем 2021-го они сократились на 1,7%.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в апреле оказалась на уровне 56,171 тысячи рублей, что показывает увеличение на 9,5% в годовом выражении. Также за первые пять месяцев 2021 года номинальные зарплаты выросли на 8,8%, отмечается в сообщении ведомства.

Ранее были названы регионы России с самыми высокими зарплатами. Лидером является Чукотка, второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), на третьей строчке расположилась Москва. Об этом свидетельствуют данные рейтинга социально-экономической устойчивости регионов.