В России выросла средневзвешенная цена нового автомобиля

https://static.news.ru/photo/77b0a696-a41e-11ea-8551-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В январе-апреле 2020 года цена новой машины в РФ выросла на 10% в годовом выражении и составила 1,688 миллиона рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
По итогам четырех месяцев 2020 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в нашей стране составила 1 миллион 688 тысяч рублей. Это на 9,7% выше, чем в январе — апреле 2019-го. При этом средневзвешенная цена иномарки за отчётный период достигла 1 миллиона 967 тысяч рублей, а отечественного автомобиля — 698 тысяч рублей, — приводит данные аналитиков РИА Новости.
Рассчитывается средневзвешенная цена авто на основе средних значений цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций, которые рекомендуют дистрибьюторы.
В России автомобили начали расти в цене из-за увеличения курса основных мировых валют во второй половине марта. Volkswagen увеличил стоимость популярных моделей на 17-90 тысяч рублей, Kia подняла стоимость на 1% практически на всю линейку, машины Peugeot и Citroen стали дороже на 2%. Также поступил и «АвтоВАЗ», подняв цены на 1% с 1 апреля.
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