В России выросла средневзвешенная цена нового автомобиля

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Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза из США вряд ли полностью прекратятся на фоне пандемии коронавируса. Это связано с необходимостью выполнить условия ранее заключённых контрактов, заявила старший аналитик по газу Refinitiv Марина Цыганкова.

В мае общие объёмы поставок СПГ из Соединённых Штатов не снизились. Однако часть их была направлена в Азию, а не в Европу, отметила она. В июне и июле, полагает эксперт,...