В России ведомства нарастили закупки лекарств на треть

Российские ведомства нарастили закупки лекарств более чем на треть с 21 февраля по 8 марта. Это больше, чем за аналогичные периоды предыдущих двух лет, сообщает агентство ПРАЙМ.

По сообщению генерального директора электронной торговой площадки «РТС-тендер» Владимира Лишенкова, за указанный период было проведено 19 тысяч закупочных процедур по лекарствам на общую сумму 37,8 млрд рублей.

За период с 21 февраля мы видим серьёзный прирост закупок лекарственных средств как по сравнению с прошлым годом, так и с годом ранее — больше, чем на треть, — пояснил Лишенков.

За аналогичный период прошлого года было проведено 15 тысяч закупочных процедур на сумму 27,8 млрд рублей, а в такие же даты 2020 года, когда только начиналась активная борьба с коронавирусом, на площадке было проведено 17 тысяч процедур на сумму 28,4 млрд рублей.

Резкий рос закупок объясняется создание резервов лекарств в регионах для больниц, поликлиник, детских учреждений. Речь в данном случае идёт о запасах на несколько месяцев вперёд, к тому же многие спешили произвести закупки как можно раньше, чтобы избежать инфляционных издержек.

О каких-то трендах, по словам специалиста, говорить пока рано. Лишенков считает происходящее следствием импульсного поведения, тем более, что ситуация в этой сфере прояснится в ближайшее время.

При этом мы считаем, что очень важно поддерживать высокий уровень активности во всех сегментах закупок — это позволяет отрасли находится в рабочем состоянии, создавать внутренний спрос и помогать бизнесу зарабатывать, — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что российские фармацевтические компании могут столкнуться с дефицитом сырья и компонентов из-за санкций и нарушений поставок. Европа прекратила поставку субстанций, ввоз из Китая и Индии затруднён из-за нарушенных логистических цепочек.