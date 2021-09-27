В России до конца года стабилизируют цены на птицу

Минсельхоз России договорился с производителями о стабильных отпускных ценах на птицу до конца года. Кроме того, ведомство также обратится в Минпромторг для установки коридора закупочных цен на этот вид продуктов с учётом сезонности их производства. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провёл совещание о ситуации в отрасли птицеводства. В ходе мероприятия он отметил, что ведомство достигло договорённостей о стабилизации цен на тушки птиц. Таким образом, россияне смогут покупать эти продукты по стабильной цене.

Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учётом сезонности производства данной продукции, — говорится в сообщении.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что в настоящее время в России стоимость мяса, сахара, подсолнечного масла и молока у производителей находится на стабильном уровне. Также созданы все предпосылки для сохранения подобной ситуации в будущем.