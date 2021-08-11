В России снизились средние размеры ипотеки

Средний размер ипотечного кредита в России в июле уменьшился на 4,2% по сравнению с июнем текущего года и составил 3,11 млн рублей. Об этом РИА Новости рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что снижение данного показателя произошло впервые с ноября прошлого года. При этом в конце 2020-го оно проходило в более плавном режиме (-0,7%).

Эксперты бюро подчеркнули, что сильнее всего средний размер ипотечного кредита в июле снизился в Саратовской (-15,9%), Челябинской (-14,2%), Нижегородской (-13,7%) и Кемеровской (-12,2%) областях. Спад стоимости жилищных кредитов более 10% произошёл также в Татарстане (-10,7%).

В свою очередь, наибольший рост аналитики зафиксировали в Удмуртии (+20,7%) и Оренбургской области (+11,5%). В четвёрке лидеров по этому показателю также оказались Иркутская (+4%) и Воронежская (+3,7%) области.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки из топ-30 подняли ставки по ипотечным и потребительским кредитам. В частности, проценты по ипотеке выросли в среднем на 0,5 п. п., а по потребительским кредитам — на 1,5-2 п. п.