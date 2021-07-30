В России резко вырос спрос на ипотеку

Выдача ипотеки 20 крупнейшими российскими банками за первые шесть месяцев текущего года выросла на 76% в денежном выражении по сравнению с уровнем 2020-го и составила 2,6 трлн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы отчёта «Топ-20 ипотечных банков в первом полугодии 2021 года», подготовленного ДОМ.РФ и консалтинговой компании Frank RG.

Отмечается, что сумма ипотечных кредитов, выданных 20 ведущими банками страны, в прошлом месяце составила 534 млрд рублей, что на 85% выше показателей за аналогичный период прошлого года. Совокупное количество ссуд опередило уровень июня 2020-го на 42% и достигло отметки в 173 тысячи единиц.

При этом доля вторичного рынка по ипотечному предложению почти вдвое превысила показатель первичного (55% против 28%). Размер же кредитов на рефинансирование ипотеки снизился на 2 процентных пункта и составил 14%. Доля ссуд на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) осталась на отметке в 2%, не изменившись по сравнению с первым полугодием 2020-го.

Абсолютным лидером по выданным ипотечным кредитам за первые шесть месяцев текущего года стал Сбербанк (выдал ссуды на общую сумму 1,337 млрд рублей). В тройке ведущих финансовых организаций также оказались ВТБ и Альфа-Банк (515,5 и 140,2 млрд соответственно). Помимо этого, в первую пятёрку вошли банк «Открытие» и Россельхозбанк, не преодолев отметку в 100 млрд рублей: 86,8 и 76,2 млрд соответственно.

Аналитики ДОМ.РФ пришли к выводу, что точками роста кредитного рынка недвижимости в долгосрочной перспективе станут развитие ипотечных облигаций, внедрение электронной закладной, цифровизация и развитие ссуд на ИЖС.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021-го россияне потратили на ипотеку почти 1 трлн рублей, взяв у банков ссуд на общую сумму 959 млрд. Эксперты отметили, что за шесть месяцев текущего года ведущие финансовые организации России выдали 79% от общего объёма предоставленных жилищных кредитов по госпрограммам за 2020-й.