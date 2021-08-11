В России резко вырос агропромышленный экспорт

Экспорт продукции агропромышленного сектора российской экономики с начала года вырос на 15% и достиг $17,758 млрд. Об этом сообщается на сайте федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе РФ.

Отмечается, что экспорт зерновых за отчётный период увеличился на 13% и достиг $4,981 млрд. В свою очередь поставки за рубеж отечественной мясной и молочной продукции поднялись на 25%, до $833 млн. Однако наибольшую выручку с начала текущего года принесли продажи масложировой отрасли, приблизившись к $4 млрд (+34%, до $3,929 млрд).

Ключевым рынком сбыта российской сельхозпродукции по-прежнему являются Китай и страны Европейского союза (по 12,1% от общего экспорта соответственно). Следом расположились Турция (11,6%), Южная Корея (7,6%), Казахстан (6,6%), Египет (4,9%), Белоруссия (4,6%), Украина (2,7%), Узбекистан (2,3%) и Азербайджан (1,8%).

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить ввоз в страну сельхозпродукции из стран СНГ с целью стабилизировать розничные цены на различные продукты питания. Кроме того, глава РФ поручил ФАС проследить за формированием стоимости на товары, реализуемые через торговые сети.