Путин поручил увеличить ввоз в Россию сельхозпродукции из стран СНГ

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству увеличить ввоз в страну сельхозпродукции из стран СНГ с целью стабилизировать цены на продукты. Об этом говорится на сайте Кремля.

Принять меры, направленные на увеличение объёма ввоза на территорию РФ сельскохозяйственной продукции из государств — участников СНГ, — отмечается в сообщении.

Кроме того, Путин поручил ФАС мониторить формирование цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети.

Ранее сообщалось об ожиданиях Минсельхоза, что рост цен на продукты в России в текущем году будет в пределах общей инфляции. Об этом заявил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.

Он добавил, что сейчас цены производителей на все базовые продукты питания стабильны. Кроме того, стоимость некоторых продуктов снижается. Этому поспособствовали государственные меры поддержки и регулирования. Например, пошлины позволили снизить цены на пшеницу, а новые меры поддержки предприятий — на муку. Всё это помогло удержать от повышения стоимость хлеба.