В России разрешат рублёвые счета для платежей по лицензионным контрактам «Ведомости»: в России намерены ввести новый порядок платежей по лицензионным контрактам

Фото Aleksander Polyakov/Russian Look/Global Look Press

Власти России собираются ввести новый порядок исполнения обязательств по лицензионным контрактам перед правообладателями из недружественных стран. Обсуждаемый механизм предусматривает внесение платежей на рублёвый счёт, сообщают «Ведомости».

Издание отмечает, что уже готовится указ президента России по этой теме. Новый порядок позволит российским юрлицам и физлицам, а также органам власти и организациям, имеющим лицензионные контракты с правообладателями из недружественных стран, осуществлять платежи на рублёвый счёт в уполномоченном банке России.

По такой схеме разрешат проводить платежи и за объекты интеллектуальной собственности, запрещённые к использованию в России зарубежными правообладателями. Источник издания пояснил, что данная мера позволит театрам, кинотеатрам, видеосервисам и торговым компаниям использовать эти объекты через организации по коллективному управлению правами. Права владельца лицензии не будут нарушены, и ему будут выплачивать вознаграждение.

Ранее стало известно, что 5 мая министерство финансов США разрешило проводить сделки с Россией в сфере патентного и авторского права. Прежде они находились под санкциями, теперь же правительство внесло правки в генеральную лицензию финансового ведомства.